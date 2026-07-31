ग्राउंड रिपोर्ट: जयपुर में ट्रैफिक से जंग! महल रोड पर यू-टर्न से बढ़ेगा जाम, तो जंक्शन पर ROB से मिलेगी बड़ी राहत

7 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर लगभग हर एक किलोमीटर की दूरी पर सात यू-टर्न बनाए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों और वाहन चालकों का कहना है कि इतने अधिक यू-टर्न की आवश्यकता नहीं थी। यदि दो या तीन वैज्ञानिक तरीके से डिजाइन किए गए यू-टर्न बनाए जाते तो भी यातायात का संचालन सुचारू रह सकता था। सड़क चौड़ी करने का उद्देश्य यातायात को तेज और निर्बाध बनाना है, लेकिन वर्तमान डिजाइन में यू-टर्न का आकार इतना बड़ा रखा गया है कि सड़क का पर्याप्त हिस्सा उसी में गिर गया है। इससे मुख्य कैरिज-वे संकरा हो गया है। भविष्य में यातायात का दबाव बढ़ने पर हर यू-टर्न के आसपास वाहनों की कतार लगने और बार-बार ब्रेक लगने की स्थिति बन सकती है। जेडीए का दावा है कि दिल्ली की तर्ज पर यह मॉडल तैयार किया गया है।