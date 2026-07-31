राजस्थान के पंचायत-निकाय चुनाव में उतर रही मायावती की BSP, ‘शक्ति प्रदर्शन’ से लेकर कांग्रेस-BJP को टक्कर देने का बना प्लान

राजस्थान में आगामी पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों की सुगबुगाहट तेज होते ही प्रदेश का राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के अलावा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) और सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के बाद अब उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती की बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने भी चुनाव मैदान में मजबूती से उतरने का पूरा खाका तैयार कर लिया है। बीएसपी ने राज्य में तीसरे विकल्प के रूप में उभरने के लिए आगामी 23 अगस्त को राजधानी जयपुर स्थित बिड़ला सभागार में एक विशाल 'कार्यकर्ता महासम्मेलन एवं संगठन समीक्षा कार्यक्रम' आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस राज्यस्तरीय महासम्मेलन में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे, जो प्रदेश के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में चुनावी जोश भरेंगे और निकाय व पंचायत चुनाव की भावी रणनीति को अंतिम रूप देंगे।