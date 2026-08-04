Rajasthan: निकाय और पंचायत चुनाव से पहले BJP का Gen-Z पर फोकस, ‘रील मिशन’ से साधेगी वोटर्स

BJP Election Strategy: राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव से पहले भाजपा ने युवाओं, खासकर जेन-जी वोटर्स तक पहुंच बनाने के लिए अपनी डिजिटल रणनीति में बदलाव किया है। पार्टी अब सोशल मीडिया पर पारंपरिक फोटो और लंबे वीडियो की बजाय इंस्टाग्राम रील को सबसे बड़ा प्रचार माध्यम बना रही है। संगठन का मानना है कि 18 से 30 वर्ष के युवा अब रील्स के जरिए अधिक जुड़ते हैं इसलिए चुनावी माहौल बनने से पहले उसी प्लेटफॉर्म पर अपनी मौजूदगी मजबूत करने की रणनीति अपनाई गई है। पार्टी सूत्रों के अनुसार सरकार-संगठन की उपलब्धियां, संगठन की गतिविधियां, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम, सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर छोटी-छोटी वीडियो रील तैयार कर नियमित पोस्ट की जाएंगी।