Patrika Jaipur 6 AM: फिर होगी फिटनेस, फ्रेशनेस और फन से भरी सुबह, पत्रिका गेट और वैशाली नगर में जुटेंगे जयपुराइट्स

सुबह 6 से 8 बजे तक जवाहर सर्कल स्थित पत्रिका गेट पर टीम मित्राय के संयोजन में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में सामूहिक योग के जरिए दिन की ऊर्जावान शुरुआत होगी। डॉ. विनीत शर्मा और रश्मि शर्मा प्रतिभागियों को संगीत के बीच योगाभ्यास कराते हुए स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। संगीत और संस्कृति की रंगत देखने को मिलेगी। फिल्म और वेब सीरीज में अभिनय कर चुके टीटू वर्मा अपनी गायिकी से माहौल को सुरमय बनाएंगे। वहीं, विश्वप्रसिद्ध कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबो टीम के साथ मनमोहक प्रस्तुति देकर राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराएंगी। हरि डांगी, नेहा पाठक, नेहा भार्गव, वीरू बेनीवाल अपनी टीम के साथ भक्ति संगीत गायन की प्रस्तुति देंगे। इस आयोजन से लोगों का जुड़ाव बढ़ता जा रहा है। कार्यक्रम में आरपीएस संदीप सारस्वत, हिमांशु कुलदीप के अलावा एसएमएस अस्पताल के डॉ. संजय शेखावत, कैप्टन शशि किरण के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी, चिकित्सक, प्रोफेशनल्स, सोशल वर्कर्स, कलाकार, युवा और परिवार भी शामिल होंगे।