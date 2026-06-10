श्रीगंगानगर की मुस्कान टॉपर, अजमेर की चंचल द्वितीय व भीलवाड़ा के त्रिलोक तृतीय रहे

शिक्षा मंत्री दिलावर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वह 1000 स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई शुरू करने वाले हैं। नई भर्तियों के सवाल पर कहा कि लगातार टीचर्स सेवानिवृत्ति होते हैं, कुछ का देहांत हो जाता है और कुछ नए विद्यालय भी खुलते हैं। ऐसे में टीचर्स की आवश्यकता होती है। जरूरत के अनुसार ही नई भर्ती खोली जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और परीक्षा की गोपनीयता के लिए वीएमओयू की उपयोग ली गई तकनीक के अध्ययन को अन्य एजेंसियों को करना चाहिए। इसके अच्छे परिणाम हैं, इसीलिए सदुपयोग किया जा सकता है।