बूंदी डबल मर्डर केस: चौकीदार समेत 2 लोगों की हत्या का आरोपी 100 घंटे में गिरफ्तार, शराब पार्टी में हुआ था विवाद

विवाद के दौरान आक्रोशित होकर राजेंद्र सैनी उर्फ कालु पुत्र लक्ष्मण माली निवासी उपरला पाडा खेरुणा, थाना सदर ने पास में लकडी के डंडे से मोहनलाल भील के सिर पर मार दी, जिससे वह मौके पर ही अचेत होकर चारपाई पर गिर गया। मोहनलाल मेघवाल कुछ दूरी पर बैठकर शराब पी रहा था। झगड़ा बढ़ता देखकर उसने अपना मोबाइल फोन निकाला तथा घटना की सूचना देने के लिए फोन करने का प्रयास किया।