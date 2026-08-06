Rajasthan: श्वान के हमले में 7 साल का बच्चा घायल, लगे 150 टांके, 3 घंटे तक चला ऑपरेशन

Dog Bite Case In Rajasthan: एक श्वान के हमले में 7 साल के बालक कौशल गुर्जर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना भीलवाड़ा के जहाजपुर क्षेत्र के उराना गांव में उस समय हुई जब कौशल अपनी मां के साथ किसी काम से जा रहा था। इसी दौरान अचानक एक श्वान ने उस पर हमला कर दिया। हमले में बालक की नाक पर गंभीर चोट आई और वह लहूलुहान हो गया। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल श्वान को वहां से भगाया और घायल बच्चे को परिजनों के साथ अस्पताल पहुंचाया।