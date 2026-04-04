Kota: लग्जरी कार में महिलाएं कर रही थी तस्करी, पान मसाले के बैग में भर रखा था 41 KG डोडा-चूरा, गिरफ्तार

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों महिलाएं मध्यप्रदेश के गरोठ क्षेत्र के पास से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर चढ़ी थीं । वे डोडा चूरा की खेप को तस्करी कर लुधियाना ले जा रही थीं । फिलहाल पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि डोडा चूरा कहां से लाया गया था और इसे आगे किसे सप्लाई किया जाना था । मामले में तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है ।