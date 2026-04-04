राजस्थान में 256 करोड़ की लागत से बनेगा हाईलेवल ब्रिज, बूंदी जिले से सीधे जुड़ेगा कोटा का इटावा क्षेत्र

इटावा में स्पीकर बिरला की पहल पर 4.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इंडोर खेल स्टेडियम का लोकार्पण किया जाएगा। यह स्टेडियम 'खेलो इंडिया' योजना के तहत बनाया गया है, जिससे क्षेत्र के खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ ही इटावा में 35 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित उप जिला अस्पताल का भी शिलान्यास किया जाएगा।