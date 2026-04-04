भक्ति, भजन व भंडारे के महासंगम से सराबोर हुआ श्री पर्वता हनुमान मंदिर

महोत्सव के प्रथम चरण में 2 अप्रेल को ब्रह्ममुहूर्त में भगवान मारुति नंदन का वैदिक विधि-विधान और सस्वर मंत्रोच्चार के बीच पंचामृत अभिषेक किया गया। विद्वान पंडितों के सानिध्य में संपन्न हुए इस अभिषेक के पश्चात प्रभु का अलौकिक और दिव्य श्रृंगार किया गया, जिसकी छटा देखते ही बन रही थी। स्वर्ण और रजत आभूषणों के साथ फूलों के विशेष श्रृंगार ने भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके उपरांत भगवान को छप्पन भोग का भव्य नैवेद्य अर्पित किया गया। दोपहर के समय श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से किए गए सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के पाठ ने संपूर्ण परिसर को सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया।