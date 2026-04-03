कोटा: शादी में रसमलाई को लेकर रिश्तेदारों के बीच कुर्सियां और हलवाई के पलटे चले

Kota News: आपने कहीं घटना सुनी होगी पर ये घटना आपको अचम्भित कर देगी। कोटा में एक शादी समारोह उस समय विवाद का केंद्र बन गया, जब मामूली कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। घटना बुधवार रात विज्ञान नगर थाना क्षेत्र के एक सामुदायिक मैरिज गार्डन की है, जहां शादी में रिश्तेदारों के बीच रसमलाई को लेकर विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते बवाल मच गया। बवाल इतना बढ़ गया की पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस आई और दोनों पक्षों को थाने ले गईं।