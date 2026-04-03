6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

कोटा: शादी में रसमलाई को लेकर रिश्तेदारों के बीच कुर्सियां और हलवाई के पलटे चले

Kota News: कोटा में शादी समारोह के दौरान रसमलाई को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि रिश्तेदारों के बीच जमकर मारपीट हो गई। कुर्सियां फेंकी गईं और एक वीडियो भी वायरल हो रहा है।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Himesh Rana

Apr 02, 2026

फोटो- शादी में आपस में भिड़ते रिश्तेदार

Kota News: आपने कहीं घटना सुनी होगी पर ये घटना आपको अचम्भित कर देगी। कोटा में एक शादी समारोह उस समय विवाद का केंद्र बन गया, जब मामूली कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। घटना बुधवार रात विज्ञान नगर थाना क्षेत्र के एक सामुदायिक मैरिज गार्डन की है, जहां शादी में रिश्तेदारों के बीच रसमलाई को लेकर विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते बवाल मच गया। बवाल इतना बढ़ गया की पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस आई और दोनों पक्षों को थाने ले गईं।

मीठे से शुरू हुआ विवाद, कुर्सियां चलने तक पहुंचा मामला

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शादी में मौजूद दो पक्षों के बीच रसमलाई को लेकर कहासुनी हुई थी। शुरुआत में मामूली बहस थी, लेकिन कुछ ही देर में दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। गुस्से में लोगों ने एक-दूसरे पर कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दीं। इतना ही नहीं, हलवाई के बड़े पलटों का भी इस्तेमाल मारपीट में किया गया। हालात इतने बिगड़ गए कि लोग गार्डन से बाहर सड़क तक लड़ते हुए पहुंच गए।

पुलिस पहुंची मौके पर, दोनों पक्षों को थाने ले जाया गया

घटना की सूचना मिलते ही विज्ञान नगर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और स्थिति को काबू में किया। थाना अधिकारी मुकेश मीणा के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच हुए झगड़े में कुछ लोगों को हल्की चोटें आई हैं। दो युवकों को इलाज के लिए अस्पताल भी ले जाया गया। दोनों पक्षों की ओर से शिकायत दर्ज करवाई गई है।

मौके पर मौजूद लोगों ने बनाया वीडियो

इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है, जिसे वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह लोग कुर्सियां फेंक रहे हैं और एक-दूसरे पर हमला कर रहे हैं। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

छोटी बात बनी बड़ा विवाद

यह घटना एक बार फिर यह दिखाती है कि छोटी-सी बात भी किस तरह बड़े विवाद का रूप ले सकती है। शादी जैसे खुशियों के मौके पर इस तरह की घटना ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। एक छोटी सी मिठाई की विवाद की वजह बन गईं।

ये भी पढ़ें

फिर आई ई-मेल से बम धमकी: बीकानेर में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क, परिसर खाली कराया गया
बीकानेर
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

02 Apr 2026 07:23 pm

Published on:

02 Apr 2026 07:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / कोटा: शादी में रसमलाई को लेकर रिश्तेदारों के बीच कुर्सियां और हलवाई के पलटे चले

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota Bulldozers Action: कांग्रेस नेता के भतीजे के फार्म हाउस पर हुई बड़ी कार्रवाई, वन विभाग ने चलाया बुलडोजर

Bulldozer Action
कोटा

Kota BJP Office: 32 हजार वर्गफुट भूमि पर बनेगा बीजेपी कार्यालय का चार मंजिला हाईटेक भवन

kota
कोटा

Rajasthan Weather: राजस्थान में तेज आंधी, ओलावृष्टि और बारिश का अलर्ट जारी, जानें IMD का मौसम पूर्वानुमान

Weather News
कोटा

Accident: महाकाल दर्शन करने जा रहे डेढ़ साल के मासूम की दर्दनाक मौत, दिल्ली से उज्जैन जा रहे परिवार की पलटी कार, 5 घायल

Car accident
कोटा

राजस्थान में अब डॉक्टर-इंजीनियर बिकवाएंगे शराब, RSBCL में डेपुटेशन बना अफसरों की पसंद

राजस्थान आरएसबीसीएल भर्ती, पत्रिका फोटो
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.