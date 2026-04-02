फिर आई ई-मेल से बम धमकी: बीकानेर में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क, परिसर खाली कराया गया

Bikaner News: बीकानेर में उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया जब मुख्य डाकघर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की सूचना सामने आई। यह धमकी ई-मेल के जरिए भेजी गई, जिसमें संवेदनशील सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाने की बात लिखी गई थी। धमकी मिलते ही प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट हो गईं और मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेना शुरू कर दिया। पुलिश प्रशासन तुरन्त मौके पर पहुंच कर, दफ्तर खाली कराया। इसके बाद वहां चैकिंग जारी है।