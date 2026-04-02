RPSC SI Admit Card 2026: SI भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें तुरंत डाउनलोड

RPSC SI Admit Card 2026: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर (RAC) भर्ती परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अब ऑनलाइन माध्यम से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। यह भर्ती कुल 1015 पदों के लिए आयोजित की जा रही है और इसकी लिखित परीक्षा 5 और 6 अप्रैल को निर्धारित की गई है। नीचे और महत्वपूर्ण जानकारीयां दी गई है।