सीकर पंचायतीराज विभाग: हटाए प्रशासकों को फिर किया बहाल; कांग्रेस का आरोप- चुनिंदा बहाली क्यों?

Sikar Politics News: सीकर जिले में पंचायतीराज विभाग से जुड़ा मामला अब सियासी रंग ले चुका है। हाल ही में मंत्री मदन दिलावर के दौरे के दौरान स्वच्छता में लापरवाही को लेकर कई ग्राम पंचायतों के प्रशासकों को पद से हटा दिया गया था। लेकिन अब महज दो दिन के भीतर ही सांवलोदा धायलान और जसरासर ग्राम पंचायत के प्रशासकों को फिर से बहाल करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस अचानक बदलाव ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है।