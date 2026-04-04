Kota Mandi Bhav : गेहूं मिल, चना व लहसुन मंदा, धनिया तेज

भाव इस प्रकार रहे: गेहूं नया मिल 2150 से 2251, गेहूं एवरेज टुकड़ी 2250 से 2350, बेस्ट टुकड़ी 2400 से 2650, धान सुगन्धा 2800 से 3251, धान (1509) 3400 से 4000, धान (1847) 3200 से 3851, धान (1718-1885) 3900 से 4400, धान (पूसा-1) 3600 से 4070, धान (1401-1886) 3800 से 4150, धान दागी 1500 से 3600, सोयाबीन 5000 से 5700, सरसों 6000 से 7150, अलसी 6800 से 7300, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 1800 से 2050, मक्का लाल 1400 से 1800, मक्का सफेद 1600 से 2200, जौ नया 1900 से 2250, तिल्ली 7000 से 8500, मैथी पुरानी 5000 से 5800, मैथी नयी 5800 से 6300, धनिया बादामी 11000 से 12000, धनिया ईगल 12500 से 12800, धनिया रंगदार 13000 से 16000, मूंग 6000 से 7000, उड़द 4500 से 8100, चना देशी पुराना 4700 से 5001, चना मौसमी नया 5100 से 5350, चना पेप्सी 5200 से 5501, चना डंकी पुराना 3500 से 4500, चना काबुली 5500 से 7500, नया चना देशी 5000 से 5300 रुपए प्रति क्विंटल रहे।