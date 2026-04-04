संसद कार्यवाही का किया अवलोकन, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को करीब से समझा

क्लब अध्यक्ष सोनल नंदवाना ने बताया कि लगभग 50 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिष्टाचार भेंट कर संसदीय प्रक्रियाओं पर संवाद किया। इसके बाद सदस्यों ने सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक दर्शक दीर्घा में बैठकर लोकसभा की कार्यवाही देखी। इस दौरान उन्होंने पक्ष और विपक्ष की भूमिका, सांसदों की सक्रियता, प्रश्नकाल और विधायी कार्यों के संचालन के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की।