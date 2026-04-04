विवाहिता की संदिग्ध मौत, पीहर पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप

जैसलमेर. परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व अर्जन के मामले में प्रगति दर्ज की है। विभाग को 52.48 करोड़ रुपए का लक्ष्य मिला था, जिसके मुकाबले 46.38 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया गया। यह निर्धारित लक्ष्य का 88.38 प्रतिशत है। पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभाग ने 43.03 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया था। इस बार 46.38 करोड़ रुपए की प्राप्ति के साथ राजस्व में 108 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। ओटीटी मद में 104 प्रतिशत तथा नॉन ओटीटी मद में 112 प्रतिशत की वृद्धि सामने आई है। प्रवर्तन कार्यों में भी विभाग ने सख्ती बरती। वर्ष 2025-26 में 1.74 करोड़ रुपए की जुर्माना राशि वसूल की गई, जबकि पिछले वर्ष यह आंकड़ा 1.10 करोड़ रुपए था। इस प्रकार जुर्माना वसूली में 158 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। जिला परिवहन अधिकारी टीकू राम के अनुसार नियमित मॉनिटरिंग, सघन जांच अभियान और नियमों की सख्त पालना से यह उपलब्धि संभव हो पाई है।