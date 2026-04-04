गहराया पेयजल संकट, न पहुंच रहा पानी और न पहुंच रहे टैंकर

पत्रिका की ओर से चलाए जा रहे मोहल्ला मीटिंग कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान पत्रिका ने शुक्रवार को जैसलमेर के छंगाणी पाड़ा स्थित विधायक पाटा पर विविध वर्गों के लोगों से बातचीत की। इसमें छंगाणी पाड़ा और गोयदानी पाड़ा इलाके की विभिन्न समस्याओं पर प्रकाश डाला गया। क्षेत्र के बाशिंदों ने खुलकर अपनी समस्याएं सामने रखीं और मूलभूत सुविधाओं की बदहाल स्थिति पर नाराजगी जताई। इलाके के जयकिशन शर्मा ने वार्ड में आवारा श्वानों की बढ़ती तादाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि ये श्वान आए दिन आवाजाही करने वाले लोगों के अलावा क्षेत्र में निवासरत परिवारों के लिए खतरे का सबब बने हुए हैं। वहीं बृजरतन गोयदानी ने पानी की कम प्रेशर के कारण अनियमित सप्लाई की समस्या बताई, जिससे रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं। पूर्व पार्षद कमलेश छंगाणी और गणपतसिंह पूनमनगर ने बिजली की आंख-मिचौली और सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाए। स्थानीय लोगों ने बताया कि बार-बार बिजली कटौती और गंदगी के कारण सामान्य जीवन प्रभावित हो रहा है। बैठक में बताया गया कि कई पुराने और जर्जर मकानों के ढहने का भय भी व्याप्त है। आगामी बरसाती सीजन से पहले यह एक बड़ी समस्या है।