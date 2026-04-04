एमपी के झाबुआ में फिल्टर प्लांट से गैस का रिसाव, 31 लोग बीमार, दो की हालत गंभीर

बताया जाता है कि फिल्टर प्लांट में रोजाना की तरह काम चल रहा था, तभी अचानक गैस का रिसाव शुरू हो गया। देखते ही देखते सफेद धुएं जैसी गैस हवा में फैल गई। वहां काम कर रहे लोगों को तेज जलन और सांस लेने में तकलीफ महसूस हुई। सूचना मिलते ही एसडीएम भास्कर गाचले और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पूरे इलाके को खाली कराने के साथ प्रभावितों को थांदला सिविल अस्पताल ले जाया गया। देखते ही देखते 31 लोग सिविल अस्पताल में भर्ती हो गए। जहां उनका उपचार चल रहा है। सभी को घबराहट के साथ सांस लेने में परेशानी हो रही है। अस्पताल में बीमार लोगों के परिजन के साथ ही अन्य लोग भी पहुंच गए।