LPG Crisis: 12 सिलेंडर का कोटा पूरा होते ही नहीं मिलेगा ’13वां सिलेंडर’, मचा हड़कंप

LPG Cylinder Crisis: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब स्थानीय स्तर पर भी दिखाई देने लगा है। गैस कंपनियों ने एलपीजी सप्लाई और बुकिंग के नियमों में सख्ती कर दी है, जिससे झाबुआ जिले के हजारों घरेलू उपभोक्ताओं और व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है। नए निर्देशों के तहत घरेलू गैस उपभोक्ताओं को अब एक वित्तीय वर्ष में 12 सिलेंडर का कोटा पूरा होने के बाद 13वां सिलेंडर नहीं मिलेगा। साथ ही सिलेंडर लेने के बाद अगली बुकिंग के लिए कम से कम 25 दिन का अंतर अनिवार्य कर दिया गया है।