9 दिनों में 25 करोड़ से अधिक राम नाम जाप का लक्ष्य

झाबुआ. चैत्र नवरात्र के अवसर पर बहादुर सागर तालाब किनारे स्थित श्रीराम शरणम् सत्संग भवन में आस्था, संयम और साधना का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। 19 मार्च से शुरू होने वाले इस आध्यात्मिक अनुष्ठान में देश के 12 राज्यों के 48 शहरों से करीब 3,000 साधक शामिल होंगे, जो मौन साधना के माध्यम से आत्मचिंतन और आध्यात्मिक जागरण की ओर अग्रसर होंगे। इस दौरान प्रतिदिन लगभग 3 करोड़ राम नाम का जाप किया जाएगा, जबकि पूरे 9 दिनों में 25 करोड़ से अधिक जाप होने का अनुमान है। खास बात यह है कि 389 साधक पूरे नवरात्र अवधि में पूर्ण मौन धारण कर साधना करेंगे। अनुष्ठान की शुरुआत प्रतिदिन तडक़े 5 बजे होगी और समापन रामनवमी के दिन किया जाएगा।