भाभी के अंतिम संस्कार से पहले देवर ने निभाया अपना फर्ज

घटना है शुक्रवार दोपहर की जब वे अपने गृह ग्राम भोलवाट जा रहे थे, जहां उनकी भाभी का अंतिम संस्कार होना था। रास्ते में ग्राम ढेकलबड़ी के पास एक दुर्घटनाग्रस्त डंपर दिखा, जिसने आरोग्य केंद्र की दीवार तोड़ दी थी और पास के यूकेलिप्टस के पेड़ से जा टकराया था। पहली नजर में हादसा लगा, लेकिन करीब जाकर देखा तो मामला कुछ और ही था, डंपर से अवैध रेत हटाकर सबूत मिटाने की कोशिश चल रही थी।