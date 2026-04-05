जमीन विवाद में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प, दोनों तरफ से पथराव, डंडे-हथियार भी चले, 8 गंभीर

Violent Clash In 2 Groups :मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के राणापुर में जमीन विवाद के चलते दो गुटो मे हिंसक झड़प हो गईं। बताया जा रहा है कि, एक ही कॉलोनी में रहने वाले दो परिवारों के बीच बीते कई दिनों से जमीनी विवाद के चलते कहासुनी हो रही थी। ये भी सामने आया कि, बीते दो दिनों से दोनों गुटों के बीच तनातनी का मामला तूल पकड़ रहा था, आज अचानक से हिंसक हो गई। देखते ही देखते विवाद इस कदर बढ़ा कि, दोनों तरफ से पथराव शुरु हो गया। यही नहीं, दोनों गुटों ने एक दूसरे पर जमकर डंडे और हथियार भी बरसाए। घटना के चलते इलाके में दहशत फैल गई।