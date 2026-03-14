14 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

स्टंटबाज ‘छपरी गैंग’ का निकाला जुलूस

जेल तिराहे से छतरी चौक तक पैदल घुमाकर सरेराह मंगवाई माफी

less than 1 minute read
Google source verification

झाबुआ

image

Sachin Trivedi

Mar 14, 2026

झाबुआ. शहर की सडक़ों पर स्टंटबाजी और महिलाओं से छेडख़ानी करने वाले युवकों पर शुक्रवार को पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। लंबे समय से लोगों के लिए परेशानी का कारण बने तथाकथित ‘छपरी गैंग’ के चार युवकों को पकडकऱ पुलिस ने सरेराह उनका जुलूस निकाला और सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाई। पुलिस को पिछले कई दिनों से शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ युवक तेज रफ्तार बाइक चलाते हुए सडक़ों पर खतरनाक स्टंट करते हैं। साथ ही राह चलती युवतियों और महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां कर उन्हें परेशान करते हैं। इन युवकों ने अपनी बाइकों में मॉडिफाइड साइलेंसर लगवा रखे थे, जिससे तेज आवाज के साथ शहर में उत्पात मचाया जाता था। शुक्रवार को कोतवाली प्रभारी आरसी भास्करे ने टीम के साथ कार्रवाई करते हुए चार युवकों को पकड़ लिया। इनमें आशीष पिता अमरसिंह परमार (19) निवासी डूंगरालालू, जितेंद्र सिंगाडिया (23) निवासी नल्दी छोटी, कमलेश सिंगाडिया (18) निवासी नल्दी छोटी और तोलू पिता कालू मेड़ा (19) निवासी डूमपाडा शामिल हैं।

जेल तिराहे से छतरी चौक तक निकाला जुलूस

पुलिस ने चारों आरोपियों का जेल तिराहे से छतरी चौक तक पैदल जुलूस निकाला। इस दौरान उन्हें अपनी-अपनी बाइक हाथ में लेकर चलना पड़ा और सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर शहरवासियों और महिला संगठनों ने सराहना की है। लोगों का कहना है कि ऐसे सख्त कदमों से ही मनचलों और असामाजिक तत्वों के मन में कानून का डर पैदा होगा और शहर में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।

खबर शेयर करें:

Published on:

14 Mar 2026 01:01 pm

Hindi News / News Bulletin / स्टंटबाज ‘छपरी गैंग’ का निकाला जुलूस

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

Rajasthan Roadways: बाड़मेर-जयपुर के बीच 2 नई बसें जल्द होंगी शुरू, हजारों यात्रियों को मिलेगी सुविधा

Rajasthan-Roadways
बाड़मेर

MP में विधायक की शिकायत पर शिक्षक सस्पेंड, गैस सिलेंडर को लेकर पीएम मोदी पर की थी मिमिक्री

shivpuri news
शिवपुरी

सिरफिरे आशिक से परेशान 7वीं कक्षा की छात्रा छत से कूदी, चाकू लहराता रहा लड़का…

Distressed by Obsessive boy 7th Grade Student Jumps from Roof in guna mp crime news
गुना

CG News: किन्नर से संबंध, पत्नी को छोड़ा, भरण-पोषण के लिए 5 लाख लेने से किया इंकार

CG News
रायपुर

1373 करोड़ में बन रहा MP का पहला एलिवेटेड रोड, जमीन अधिग्रहण जारी

Swarnarekha River Elevated Road Construction work 70 percent complete mp news
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.