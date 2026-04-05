एमपी के कई जिलों में ओले के साथ बारिश, इन 27 जिलों में आज फिर बिगड़ेगा मौसम

MP Weather :मध्य प्रदेश में अप्रैल की शुरुआत के साथ चला आ रहां ओले, बारिश और आंधी का दौर लगातार जारी है। शनिवार को प्रदेश के 45 जिलों में हुई बारिश के साथ ओलावृष्टि ने कई क्षेत्रों में हालात अस्थिर कर दिए। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि, अब भी सूबे में स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव है। शनिवार को प्रदेश ग्वालियर, बैतूल और पन्ना समेत कई इलाकों में ओलावृष्टि हुई। इनमें से अधितकर क्षेत्रों में तेज आंधी भी चली, जिसने फसलों से लेकर आमजनजीवन को खासा प्रभावित किया है। फिलहाल, रविवार के हवाले से मौसम विभाग का कहना है कि, आज भी ऐसा ही मौसम बना रहने की संभावना है।