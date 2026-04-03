Kota Crime: आरोपियों ने जेल में रची साजिश, बाहर आते ही कर दिया क्राइम, पुलिस ने खंगाले 100+CCTV कैमरे

पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण सुजीत शंकर ने बताया कि 26 फरवरी 2026 को ग्राम गुणदी निवासी दुर्गालाल गुर्जर का ट्रैक्टर चोरी हो गया था। यह ट्रैक्टर एक फैक्ट्री परिसर में खड़ा था, जहां से अज्ञात चोर उसे चुरा कर ले गए थे। इस मामले में 6 मार्च 2026 को मोडक थाने में चोरी का मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू की और आरोपियों की तलाश में तकनीकी साक्ष्यों का सहारा लिया।