भाटी बनाम रावणा: छोटू सिंह की FIR कॉपी वायरल; विधायक रविंद्र सिंह भाटी पर हैरान करने वाले आरोप, देखें शिकायत का पूरा चिट्ठा

चूंकि यह विवाद सोशल मीडिया कमेंट और व्हाट्सएप (WhatsApp) कॉल/मैसेज के माध्यम से शुरू हुआ, इसलिए इसमें IT एक्ट की धाराएं जोड़ी गई हैं:



धारा 66C (पहचान की चोरी): यदि किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर या पहचान चिन्ह का गलत इस्तेमाल हुआ हो।



धारा 66D (कंप्यूटर संसाधन का उपयोग कर धोखाधड़ी): यदि प्रतिरूपण (किसी और के नाम से) द्वारा संवाद किया गया हो।



धारा 67: यदि सोशल मीडिया पर कोई ऐसी सामग्री पोस्ट की गई हो जो अपमानजनक या अश्लील हो और जिससे सार्वजनिक शांति भंग होने का खतरा हो।