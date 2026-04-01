भाटी-रावणा विवाद : MLA रविंद्र सिंह के खिलाफ छोटू सिंह की FIR से ऐन पहले आया बड़ा अपडेट, क्या होगा ‘राज़ीनामा’?

पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में पिछले कुछ दिनों से जारी सियासी और सामाजिक घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और प्रसिद्ध भजन गायक छोटू सिंह रावणा के बीच सोशल मीडिया से शुरू हुआ विवाद अब कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस की चौखट तक पहुँच गया है। जहाँ एक ओर रावणा समाज आर-पार की लड़ाई के मूड में है, वहीं दूसरी ओर राजपूत समाज के प्रबुद्धजनों ने 'एक ही जाजम' पर बैठकर मामले को सुलझाने की भावुक अपील जारी की है।