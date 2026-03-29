भाटी V/S रावणा विवाद : सोशल मीडिया पर दोनों के ‘मिलियन’ फ़ॉलोअर्स, जानें कौन आगे- कौन पीछे? 

राजस्थान में इन दिनों शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और प्रसिद्ध भजन गायक छोटू सिंह रावणा के बीच का विवाद गर्माया हुआ है। इस बीच अगर दोनों शख्सियतों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सक्रियता और फ़ॉलोअर्स देखें तो सामने आता है कि रविंद्र सिंह भाटी, जिन्हें अक्सर 'सोशल मीडिया का किंग' कहा जाता है, को पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उन्हीं के बराबर की लोकप्रियता रखने वाले छोटू सिंह रावणा से कड़ी चुनौती मिल रही है। इधर, दोनों के बीच छिड़ी इस जुबानी जंग ने उनके करोड़ों समर्थकों को सोशल मीडिया के 'अखाड़े' में उतार दिया है।