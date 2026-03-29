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भाटी V/S रावणा विवाद : सोशल मीडिया पर दोनों के ‘मिलियन’ फ़ॉलोअर्स, जानें कौन आगे- कौन पीछे? 

सोशल मीडिया के दो सबसे बड़े 'टाइटन'- शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और मशहूर भजन गायक छोटू सिंह रावणा- इन दिनों आमने-सामने हैं। लेकिन यह जंग केवल फोन कॉल्स या बयानों तक सीमित नहीं है; यह 'वर्चुअल दुनिया' के दो दिग्गजों के बीच शक्ति प्रदर्शन भी है। दोनों ही हस्तियों के पास सोशल मीडिया पर 'मिलियंस' (लाखों-करोड़ों) में फौज है, जो इस विवाद को और भी ज्यादा हवा दे रही है।

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बाड़मेर

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Nakul Devarshi

Mar 29, 2026

राजस्थान में इन दिनों शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और प्रसिद्ध भजन गायक छोटू सिंह रावणा के बीच का विवाद गर्माया हुआ है। इस बीच अगर दोनों शख्सियतों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सक्रियता और फ़ॉलोअर्स देखें तो सामने आता है कि रविंद्र सिंह भाटी, जिन्हें अक्सर 'सोशल मीडिया का किंग' कहा जाता है, को पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उन्हीं के बराबर की लोकप्रियता रखने वाले छोटू सिंह रावणा से कड़ी चुनौती मिल रही है। इधर, दोनों के बीच छिड़ी इस जुबानी जंग ने उनके करोड़ों समर्थकों को सोशल मीडिया के 'अखाड़े' में उतार दिया है।

फेसबुक और इंस्टाग्राम: रविंद्र भाटी का 'अजेय' किला

फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रविंद्र सिंह भाटी की लोकप्रियता का कोई सानी नहीं है। युवाओं के बीच उनकी दीवानगी आंकड़ों में साफ झलकती है:

  • फेसबुक: भाटी के 1.5 मिलियन (15 लाख) फॉलोअर्स हैं, जो उनके हर दौरे और भाषण को मिनटों में वायरल कर देते हैं। दूसरी ओर, छोटू सिंह रावणा के यहाँ 1.29 लाख फॉलोअर्स हैं, लेकिन वे यहाँ उतने सक्रिय नहीं हैं।
  • इंस्टाग्राम: यहाँ भी भाटी का जलवा बरकरार है। 3 मिलियन (30 लाख) फॉलोअर्स के साथ वे राजस्थान के सबसे चर्चित युवा नेता हैं। हालांकि, छोटू सिंह रावणा भी यहाँ पीछे नहीं हैं, उनके 1.4 मिलियन (14 लाख) फॉलोअर्स हैं और वे काफी एक्टिव रहते हैं।

यूट्यूब: छोटू सिंह रावणा की 'बादशाहत'

भले ही राजनीति के मैदान में भाटी का दबदबा हो, लेकिन जब बात डिजिटल कंटेंट और सब्सक्रिप्शन की आती है, तो छोटू सिंह रावणा 'महागुरु' साबित होते हैं।

  • 2.62 मिलियन सब्सक्राइबर्स: रावणा का यूट्यूब चैनल भाटी से कई गुना बड़ा है। उनके भजनों और वीडियो को करोड़ों बार देखा जाता है, जो उन्हें एक बहुत बड़ा 'मास बेस' देता है। सबसे ज़्यादा चला यूट्यूब वीडियो 235 मिलियन व्यूज़ का रहा है।
  • भाटी की स्थिति: रविंद्र सिंह भाटी के यूट्यूब पर 73,500 सब्सक्राइबर्स हैं। राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए वे इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं, लेकिन रावणा के मुकाबले यह संख्या काफी कम है। इस प्लेटफॉर्म पर ज़्यादातर वीडियो राजस्थान विधानसभा में उनके भाषण के हैं।

एक्स (ट्विटर): जहाँ केवल विधायक का ही राज है

ट्विटर (अब एक्स) जिसे राजनीतिक विमर्श का मंच माना जाता है, वहां छोटू सिंह रावणा की उपस्थिति न के बराबर है।

  • भाटी का प्रभुत्व: रविंद्र सिंह भाटी के यहाँ 3.44 लाख फॉलोअर्स हैं। अपनी राजनीतिक मांगों और सरकार को घेरने के लिए वे इसी मंच का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं।

'डिजिटल आर्मी' की भिड़ंत: कमेंट सेक्शन बना युद्ध का मैदान

विवाद शुरू होने के बाद से ही दोनों दिग्गजों के बीच की जंग उनके फॉलोअर्स के बीच शिफ्ट हो गई है।

  • ट्रेंडिंग वॉर: भाटी समर्थक उन्हें सही बताकर डिफेंड कर रहे हैं, तो रावणा के फैंस उनके यूट्यूब रिकॉर्ड्स का हवाला देकर उन्हें 'जनता की आवाज' बता रहे हैं।
  • नैरेटिव की लड़ाई: एक पक्ष इसे 'सस्ती लोकप्रियता' कह रहा है, तो दूसरा पक्ष इसे 'तानाशाही के खिलाफ आवाज'।

सोशल मीडिया आंकड़ों का तुलनात्मक चार्ट (फ़ॉलोअर्स)

प्लेटफॉर्मरविंद्र सिंह भाटी (विधायक)छोटू सिंह रावणा (गायक)
फेसबुक1.5 मिलियन (अत्यधिक सक्रिय)1.29 लाख (कम सक्रिय)
इंस्टाग्राम3 मिलियन (अत्यधिक सक्रिय)1.4 मिलियन (अत्यधिक सक्रिय)
एक्स (ट्विटर)3.44 लाख (सक्रिय)अकाउंट उपलब्ध नहीं
यूट्यूब73,500 सब्सक्राइबर्स2.62 मिलियन सब्सक्राइबर्स

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Updated on:

29 Mar 2026 03:21 pm

Published on:

29 Mar 2026 03:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / भाटी V/S रावणा विवाद : सोशल मीडिया पर दोनों के ‘मिलियन’ फ़ॉलोअर्स, जानें कौन आगे- कौन पीछे? 

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