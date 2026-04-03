Railway New Project: राजस्थान में रेलवे बिछाएगा नए रेल ट्रैक, 1340 KM के प्रोजेक्ट की DPR तैयार, 30 सर्वे शुरू

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 77 स्टेशनों का लगभग 4100 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास किया जा रहा है। 22 मई 2025 को पीएम मोदी ने 5 स्टेशनों का उद्घाटन किया था, जबकि 7 अन्य स्टेशन तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा 100 प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ाकर हाई लेवल किया जा चुका है तथा 50 प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ाकर हाई लेवल करने का कार्य प्रगति पर हैं। साथ ही 162 स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म शैल्टर का कार्य स्वीकृत है।