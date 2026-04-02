Jaipur News: जयपुर का गोविंद मार्ग होगा 100 फीट चौड़ा, 190 मकान-दुकानों पर चलेगा बुलडोजर; सर्वे पूरा

Govind Marg 100 Feet Wide: जयपुर। जयपुर शहर के व्यस्ततम गोविंद मार्ग को सुगम बनाने के लिए नगर निगम ने मास्टर प्लान के अनुसार इसे 100 फीट चौड़ा करने की कवायद तेज कर दी है। हाल ही किए गए पीटी सर्वे में मार्ग की जद में आने वाले करीब 190 स्ट्रक्चर चिह्नित किए गए हैं। वर्तमान में इस मार्ग की चौड़ाई कई जगह 60 फीट भी नहीं है, जिससे यातायात का भारी दबाव बना रहता है।