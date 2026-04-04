Salman Khan: 9 अप्रेल को सलमान खान को कोटा की अदालत में होना होगा पेश, पान मसाले के भ्रामक विज्ञापन मामले में अंतरिम राहत खत्म

Kota Court Order: फिल्म अभिनेता सलमान खान को पान मसाले के भ्रामक विज्ञापन से जुड़े मामले में अब कोटा की जिला उपभोक्ता अदालत में पेश होना होगा। राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने इस मामले में सलमान खान को मिली अंतरिम राहत को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही निचली अदालत के उस आदेश पर लगी रोक भी हटा दी है, जिसमें उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने और हस्ताक्षर की जांच के निर्देश दिए थे।