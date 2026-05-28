बकरीद पर नहीं दी जाएगी डोनाल्ड ट्रंप की तरह दिखने वाले भैंसे की कुर्बानी, तारिक रहमान सरकार ने लिया फैसला

बांग्लादेश के जिया उद्दीन मृधा के फार्म पर पले इस सफेद भैंसे के सिर पर आगे की तरफ झुके हुए सुनहरे-भूरे बाल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जैसे खास लुक की वजह से ही इस भैंसे को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग उसे देखने के लिए फ़ार्म पर भी गए। हालांकि जब उन्हें पता चला कि बकरीद पर भैंसे की कुर्बानी दे दी जाएगी, तो सोशल मीडिया पर इस पर रोक लगाने की मुहिम शुरू हो गई। देश-विदेश के लोगों ने इस पर रोक लगाने की मांग की। इस भैंसे की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि सुरक्षा कारणों और जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि लोगों की भावनाओं और सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए आखिरी समय में इस कुर्बानी पर रोक लगाने का फैसला लिया गया।