बीमारी में भी नहीं मिली छुट्टी, ऑफिस के बाथरूम में महिला ने तोड़ा दम, अस्पताल के खर्चे की चिंता करता रहा मैनेजर

दक्षिण अफ्रीका से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां एक 29 वर्षीय महिला की ऑफिस के बाथरूम में मौत हो गई। मृतका की पहचान गसीना धलाधला के रूप में हुई है। खबरों के अनुसार धलाधला पिछले कई दिनों से बीमार थी और उसने अपने मैनेजर से छुट्टी मांगी थी। लेकिन उसके मैनेजर ने उसे छुट्टी देने से मना कर दिया जिसके कारण उसे बीमारी की हालत में मजबूरी में ऑफिस आना पड़ा और वहीं काम करते हुए उसकी मौत हो गई। धलाधला अपने ऑफिस के बाथरूम में बेहोश पाई गई थी जिसके बाद उनकी मौत हो गई। यह घटना तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इसने वर्क लाइफ बैलेंस पर एक नई बहस छेड़ दी है।