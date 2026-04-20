Auto Driver Uniform: ऑटो चालकों के लिए नए नियम लागू, 7 दिन में यूनिफॉर्म अनिवार्य, नहीं तो कार्रवाई तय

कितने तेजस्वी लोग हैं! चालान से बचने लोग अपना रहे ये जुगाड़, देखकर ट्रैफिक पुलिस रह गई हैरान- बिलासपुर में हाईटेक ट्रैफिक सिस्टम लागू होने के बाद जहां सड़क पर अनुशासन बढ़ा है, वहीं कुछ वाहन चालकों ने नियमों से बचने के लिए नए-नए हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं। बिलासपुर की सड़कों पर इन दिनों ऐसे कई वाहन नजर आ रहे हैं, जिनकी नंबर प्लेट या तो ढंकी हुई है, हटाई गई है या फिर गलत नंबर दर्ज कर चलाया जा रहा है… पूरी खबर पढ़े