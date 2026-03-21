Traffic Challan: कितने तेजस्वी लोग हैं! चालान से बचने लोग अपना रहे ये जुगाड़, देखकर ट्रैफिक पुलिस रह गई हैरान

जांच में सामने आया है कि कई वाहन चालक घर से निकलते ही नंबर प्लेट को कपड़े, कागज या पॉलिथिन से ढंक लेते हैं। कुछ चालक तो गाड़ी की नंबर प्लेट ही निकाल देते हैं, ताकि कैमरों में उनकी पहचान न हो सके। इतना ही नहीं, कई मामलों में देखा गया है कि चालक चौक के पास पहुंचते ही हाथ से नंबर प्लेट ढंक लेते हैं, जबकि कुछ लोग गलत या फर्जी नंबर प्लेट लगाकर सडक़ों पर वाहन चला रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि यह सीधे-सीधे कानून का उल्लंघन है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जा रही है।