21 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

Traffic Challan: कितने तेजस्वी लोग हैं! चालान से बचने लोग अपना रहे ये जुगाड़, देखकर ट्रैफिक पुलिस रह गई हैरान

Traffic Challan: बिलासपुर में हाईटेक ट्रैफिक सिस्टम लागू होने के बाद जहां सड़क पर अनुशासन बढ़ा है, वहीं कुछ वाहन चालकों ने नियमों से बचने के लिए नए-नए हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Mar 21, 2026

कितने तेजस्वी लोग हैं! (फोटो सोर्स- पत्रिका)

कितने तेजस्वी लोग हैं! (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Traffic Challan: बिलासपुर में हाईटेक ट्रैफिक सिस्टम लागू होने के बाद जहां सड़क पर अनुशासन बढ़ा है, वहीं कुछ वाहन चालकों ने नियमों से बचने के लिए नए-नए हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं। बिलासपुर की सड़कों पर इन दिनों ऐसे कई वाहन नजर आ रहे हैं, जिनकी नंबर प्लेट या तो ढंकी हुई है, हटाई गई है या फिर गलत नंबर दर्ज कर चलाया जा रहा है।

शहर में लागू इंटेलिजेंट ट्रैफिक एंड मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) के तहत हर प्रमुख चौक-चौराहे पर लगे कैमरे लगातार निगरानी कर रहे हैं और नियम तोड़ने वालों का ऑनलाइन चालान सीधे उनके घर पहुंच रहा है। लेकिन कुछ चालक इस सिस्टम को चकमा देने के लिए तरह-तरह के तरीके अपना रहे हैं। पुलिस अधिकारियों की माने तो ऐसे वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नंबर प्लेट छुपाने के अलग-अलग तरीके

जांच में सामने आया है कि कई वाहन चालक घर से निकलते ही नंबर प्लेट को कपड़े, कागज या पॉलिथिन से ढंक लेते हैं। कुछ चालक तो गाड़ी की नंबर प्लेट ही निकाल देते हैं, ताकि कैमरों में उनकी पहचान न हो सके। इतना ही नहीं, कई मामलों में देखा गया है कि चालक चौक के पास पहुंचते ही हाथ से नंबर प्लेट ढंक लेते हैं, जबकि कुछ लोग गलत या फर्जी नंबर प्लेट लगाकर सडक़ों पर वाहन चला रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि यह सीधे-सीधे कानून का उल्लंघन है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जा रही है।

बच निकलते हैं नियम तोडऩे पर भी

आईटीएमएस के कैमरे उन्हीं वाहनों को चिन्हित कर पाते हैं, जिनकी नंबर प्लेट स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे में नंबर प्लेट हटाकर या छुपाकर चलना पुलिस के लिए बड़ी परेशानी बन रहा है। कई दफा ऐसे वाहनों का उपयोग आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने वाले भी कर दे रहे हैं।

विशेष अभियान: बिना नंबर प्लेट और फर्जी नंबर वालों पर शिकंजा

स्थिति को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस के अलावा थानों की पुलिस भी शहर व आसपास के क्षेत्र में विशेष अभियान शुरू कर दिया है। बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों की पहचान कर उन्हें रोका जा रहा है और मौके पर ही कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही नकली या गलत नंबर प्लेट लगाने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें पुलिस ने चालकों के खिलाफ कार्रवाई भी की है।

आईटीएमएस से आम लोग हुए सतर्क

आईटीएमएस सिस्टम लागू होने के बाद शहर में यातायात व्यवस्था में स्पष्ट सुधार देखा गया है। बिना हेलमेट वाहन चलाना, सीट बेल्ट नहीं लगाना, रेड लाइट जंप करना और ओवरस्पीडिंग जैसी घटनाओं में कमी आई है। अब चालान सीधे घर पहुंचने लगे हैं, जिससे आम लोग सतर्क हुए हैं और नियमों का पालन भी बढ़ा है। लेकिन कुछ लोग जुर्माने से बचने के लिए अवैध तरीके अपनाने लगे हैं।

नंबर प्लेट छुपाना, हटाना या फर्जी नंबर लगाना कोई चालाकी नहीं, बल्कि अपराध है और ऐसे मामलों में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक नियमों से बचने के लिए अपनाए जा रहे ऐसे हथकंडों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। - रजनेश सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

21 Mar 2026 05:25 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Traffic Challan: कितने तेजस्वी लोग हैं! चालान से बचने लोग अपना रहे ये जुगाड़, देखकर ट्रैफिक पुलिस रह गई हैरान

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

World Poetry Day: जब आवाजें दबती हैं, तब कविता बोलती है… डॉ. अजय पाठक का युवाओं के लिए संदेश, सोशल मीडिया पर खुलकर रखी राय

कवि डॉ. अजय पाठक (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

Good News: घने जंगलों में डिजिटल कनेक्टिविटी, अचानकमार के 24 गांवों तक पहुंचेगा मोबाइल नेटवर्क, 3000 से ज्यादा लोगों को फायदा

अचानकमार के 24 गांव अब जुड़ेंगे दुनिया से (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

Road Accident: महामाया मंदिर से लौट रहे ट्रेनी IAS की कार को तेज रफ्तार पिकअप ने मारी टक्कर, नशे में चालक गिरफ्तार

Road accident
बिलासपुर

Online Satta: देशभर में फैले ऑनलाइन सट्टा गिरोह का भंडाफोड़, 45 लाख समेत दो सटोरिए गिरफ्तार, ऐसे हुआ पूरे नेटवर्क का खुलासा

45 लाख समेत दो सटोरिए गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

AI से बदलेगी रेलवे की तस्वीर! स्मार्ट कैमरों से टिकट चेकिंग और सुरक्षा होगी हाईटेक

AI से बदलेगी रेलवे की तस्वीर! स्मार्ट कैमरों से टिकट चेकिंग और सुरक्षा होगी हाईटेक, कर्मचारियों के लिए लागू होगा ड्रेस कोड(photo-AI)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.