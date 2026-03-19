यात्रीगण कृपया ध्यान दें! छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 10 ट्रेनें रद्द, यात्रा से पहले चेक करें list

CG Train Accident: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर डिवीजन अंतर्गत गोंदिया स्टेशन पर ट्रैक सुधार कार्य के चलते 5 अप्रैल से 24 अप्रैल तक 20 दिनों का मेगा ब्लॉक लिया जा रहा है। इस दौरान छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे ने 10 एक्सप्रेस ट्रेनों को अलग-अलग तारीखों में रद्द करने का निर्णय लिया है, वहीं 2 ट्रेनों को बीच मार्ग में ही समाप्त किया जाएगा। इसके अलावा चार पैसेंजर ट्रेनों को भी पूरी तरह रद्द कर दिया गया है।