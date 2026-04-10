Govt Employee Bribe: RTO में ACB की बड़ी कार्रवाई, 14 हजार की रिश्वत लेते बाबू गिरफ्तार

Govt Employee Bribe: रायपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। राजधानी स्थित आरटीओ कार्यालय में ट्रैप ऑपरेशन कर एक कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई के बाद पूरे दफ्तर में हड़कंप की स्थिति बन गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, आरटीओ कार्यालय में कार्यरत डेटा एंट्री ऑपरेटर शोभा राम देवांगन पर आरोप है कि उसने एक फाइनेंस वाहन का नाम ट्रांसफर कराने के एवज में 15 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की थी।