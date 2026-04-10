10 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Govt Employee Bribe: RTO में ACB की बड़ी कार्रवाई, 14 हजार की रिश्वत लेते बाबू गिरफ्तार

Govt Employee Bribe: रायपुर RTO कार्यालय में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की बड़ी कार्रवाई, 14 हजार रुपये की रिश्वत लेते डेटा एंट्री ऑपरेटर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Apr 10, 2026

RTO में ACB की बड़ी कार्रवाई (photo source- Patrika)

RTO में ACB की बड़ी कार्रवाई (photo source- Patrika)

Govt Employee Bribe: रायपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। राजधानी स्थित आरटीओ कार्यालय में ट्रैप ऑपरेशन कर एक कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई के बाद पूरे दफ्तर में हड़कंप की स्थिति बन गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, आरटीओ कार्यालय में कार्यरत डेटा एंट्री ऑपरेटर शोभा राम देवांगन पर आरोप है कि उसने एक फाइनेंस वाहन का नाम ट्रांसफर कराने के एवज में 15 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की थी।

Govt Employee Bribe: आरटीओ कार्यालय में मच गई अफरा-तफरी

पीड़ित ने इस संबंध में एसीबी से शिकायत की, जिसके बाद टीम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। जांच के दौरान शिकायत सही पाए जाने पर एसीबी अधिकारियों ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप ऑपरेशन तैयार किया। इसके तहत शिकायतकर्ता को निर्देशित किया गया और तय योजना के अनुसार जैसे ही आरोपी ने 14 हजार रुपये की रिश्वत ली, टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे मौके पर ही पकड़ लिया।

बताया जा रहा है कि आरोपी चोला मंडलम फाइनेंस से जुड़े वाहन के दस्तावेज तैयार करने और नाम ट्रांसफर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के नाम पर पैसे ले रहा था। इस कार्रवाई के दौरान एसीबी टीम ने मौके से रिश्वत की राशि भी बरामद कर ली है। कार्रवाई के बाद आरटीओ कार्यालय में अफरा-तफरी मच गई और अन्य कर्मचारियों में भी खलबली देखी गई।

भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई

Govt Employee Bribe: एसीबी अधिकारियों ने आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस मामले में और कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं और क्या यह भ्रष्टाचार का कोई बड़ा नेटवर्क है। एसीबी के अधिकारियों का कहना है कि राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है और किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर तत्काल जांच कर कार्रवाई की जाती है।

आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि यदि उनसे किसी सरकारी कार्य के लिए अवैध रूप से पैसे मांगे जाएं तो इसकी सूचना तुरंत एसीबी को दें। फिलहाल, आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और मामले की विस्तृत जांच जारी है। इस कार्रवाई को प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

ये भी पढ़ें

ACB Action: 33 हजार रिश्वत लेते सीएमओ और लेखापाल रंगे हाथों गिरफ्तार, एसीबी के ट्रैप में ऐसे फंसे आरोपी
अंबिकापुर
अंबिकापुर एसीबी टीम की कार्रवाई (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

10 Apr 2026 03:55 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Govt Employee Bribe: RTO में ACB की बड़ी कार्रवाई, 14 हजार की रिश्वत लेते बाबू गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG New Excise Policy: छत्तीसगढ़ में आबकारी नियमों में बड़ा बदलाव, नियम तोड़े तो 5 लाख तक जुर्माना, जानें क्या है नया

नई आबकारी नीति लागू (Photo Source- Patrika)
रायपुर

Nandkumar Sai Statement: जनसंख्या और धर्म कोड पर नंदकुमार साय का बड़ा बयान, बोले- 5 बच्चे पैदा करें आदिवासी

नंदकुमार साय का बड़ा बयान (photo source- Patrika)
रायपुर

Mahadev Satta App: ऑनलाइन सट्टा गिरोह का भंडाफोड़! सट्टा किंग समेत 5 आरोपी गिरफ्तार

सट्टा किंग समेत 5 सट्टेबाज गिरफ्तार (photo source- Patrika)
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ के 59 निजी हॉस्पिटलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 33 अस्पतालों को किया निलंबित, 26 का भुगतान रोका

CG News: छत्तीसगढ़ के 59 निजी हॉस्पिटलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 33 अस्पतालों को किया निलंबित, 26 का भुगतान रोका
रायपुर

CG News: चुनाव में गाड़ी लगाने वाले मालिकों को मिलेगा किराया, जल्दी करें आवेदन

CG News: चुनाव में गाड़ी लगाने वाले मालिकों को मिलेगा किराया, इधर ड्राइवर ने की खुदकुशी की कोशिश
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.