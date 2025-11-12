Trailer accident: Video: एनएच पर पलटा तेज रफ्तार कोयला लोड ट्रेलर, खेल रहे 2 बच्चे घायल, 3 दुकानें क्षतिग्रस्त, गुस्साए लोगों ने ढाई घंटे किया चक्काजाम

अंबिकापुर. अंबिकापुर-बिलासपुर नेशनल हाइवे-130 स्थित उदयपुर के डांडगांव के पास बुधवार की सुबह अनियंत्रित होकर कोयला लोड हाइवा पलट (Trailer accident) गया और कोयला बिखर गया। सडक़ पर कोयला बिखरने से वहां खेल रहे दो बच्चे घायल हो गए, जबकि 3 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। भडक़े लोगों ने सडक़ पर चक्काजाम कर दिया। तहसीलदार और थाना प्रभारी की समझाइश के बाद ग्रामीणों ने ढाई घंटे बाद चक्काजाम खत्म किया।