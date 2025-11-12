Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Trailer accident: Video: एनएच पर पलटा तेज रफ्तार कोयला लोड ट्रेलर, खेल रहे 2 बच्चे घायल, 3 दुकानें क्षतिग्रस्त, गुस्साए लोगों ने ढाई घंटे किया चक्काजाम

Trailer accident: ट्रेलर के पलटने से सडक़ पर बिखर गया कोयला, इसकी चपेट में आकर पास ही खेल रहे बच्चे हो गए घायल, तहसीलदार व थाना प्रभारी की समझाइश के बाद चक्काजाम हुआ समाप्त

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 12, 2025

Trailer accident

Trailer overturned on NH (Photo- Video grab)

अंबिकापुर. अंबिकापुर-बिलासपुर नेशनल हाइवे-130 स्थित उदयपुर के डांडगांव के पास बुधवार की सुबह अनियंत्रित होकर कोयला लोड हाइवा पलट (Trailer accident) गया और कोयला बिखर गया। सडक़ पर कोयला बिखरने से वहां खेल रहे दो बच्चे घायल हो गए, जबकि 3 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। भडक़े लोगों ने सडक़ पर चक्काजाम कर दिया। तहसीलदार और थाना प्रभारी की समझाइश के बाद ग्रामीणों ने ढाई घंटे बाद चक्काजाम खत्म किया।

अंबिकापुर-बिलासपुर नेशनल हाइवे पर उदयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डांडग़ांव में बुधवार की सुबह करीब 8.45 बजे तेज रफ्तार कोयला लोड एक ट्रेलर (Trailer accident) सडक़ किनारे स्थित दुकानों को टक्कर मारते हुए पलट गया। ट्रक बिलासपुर की ओर जा रहा था। हादसे के बाद ट्रेलर में लोड कोयला बिखर गया। कोयले की चपेट में आकर वहां खेल रहे 2 छात्र घायल हो गए।

जबकि 3 दुकानें भी क्षतिग्रस्त (Trailer accident) हो गईं। स्थानीय लोगों की मदद से कोयले के मलबे में फंसे दोनों बच्चों को बाहर निकाला गया और इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया गया। एक बच्चे की स्थिति को गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने अंबिकापुर रेफर कर दिया है।

Trailer accident: ढाई घंटे तक चक्काजाम

हादसे (Trailer accident) के बाद ग्रामीणों का हुजूम वहां उमड़ पड़ा। गुस्साए ग्रामीणों ने नेशनल हाइवे पर चक्काजाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि सडक़ पर स्पीड ब्रेकर न होने से वाहनों की गति काफी तेज होती है और दुर्घटना का कारण बन रहे हैं।

सूचना पर उदयपुर तहसीलदार विकास जिंदल, थाना प्रभारी शिशिर कांत सिंह मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश दी। फिर करीब ढाई घंटे बाद ग्रामीणों ने चक्काजाम समाप्त किया।

ये भी पढ़ें

Lawyers protest postponed: चीफ जस्टिस ने कलेक्टर को किया फोन तो वकीलों ने स्थगित कर दिया अनिश्चितकालीन आंदोलन
अंबिकापुर
Lawyers protest postponed

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

12 Nov 2025 08:38 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Trailer accident: Video: एनएच पर पलटा तेज रफ्तार कोयला लोड ट्रेलर, खेल रहे 2 बच्चे घायल, 3 दुकानें क्षतिग्रस्त, गुस्साए लोगों ने ढाई घंटे किया चक्काजाम

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

ACB arrested SDO: एसीबी ने आरईएस के एसडीओ को 15 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार

ACB arrested SDO
अंबिकापुर

Lawyers protest postponed: चीफ जस्टिस ने कलेक्टर को किया फोन तो वकीलों ने स्थगित कर दिया अनिश्चितकालीन आंदोलन

Lawyers protest postponed
अंबिकापुर

CG News: खतरे में ऐतिहासिक रामगढ़ की पहाड़ी, भगवान राम और महाकवि कालिदास से भी है नाता

CG News: खतरे में ऐतिहासिक रामगढ़ की पहाड़ी, भगवान राम और महाकवि कालिदास से भी है नाता
अंबिकापुर

Cold wave: सरगुजा में शीतलहर की बनी स्थिति, अंबिकापुर का तापमान 7.6 डिग्री तो मैनपाट व सामरीपाट का पहुंचा 5 डिग्री

Cold wave
अंबिकापुर

Father murder: घर लौट रहे पिता को बेटे ने रास्ते में रोका, फिर डंडे से सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार कर की हत्या, सामने आई ये वजह

father murder
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.