CG Coal Scam: पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता और एक अन्य अधिकारी बरी, दिल्ली कोर्ट का बड़ा फैसला

CG Coal Scam: छत्तीसगढ़ कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला केस में दिल्ली आदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कोयला मंत्रालय के पूर्व अधिकारियों एच.सी. गुप्ता (सचिव), के.एस. क्रोफा (संयुक्त सचिव) के साथ ही एक कंपनी और उसके निदेशक एवं प्रबंध निदेशक को आरोप मुक्त किया है। ( CG News ) बता दें कि सभी पर छत्तीसगढ़ में फतेहपुर ईस्ट कोयला ब्लॉक मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी को कोयला आवंटित में कथित अनियमितताओं के आरोप थे।