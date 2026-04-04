Gangrel Dam Water Ambulance: गंगरेल बांध में पहली बार शुरू हुई वाटर एंबुलेंस सेवा, जल्द जारी होगा टोल-फ्री नंबर

Gangrel Dam Water Ambulance: दशकों बाद गंगरेल बांध डूबान वासियों के लिए राहत भरी खबर आई है। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के प्रयास से थर्ड पार्टी कांटे्रक्ट के तहत यहां वाटर एंबुलेंस सेवा शुरू हो गई है। जल्द ही इसके लिए टोल-फ्री नंबर जारी किया जाएगा। यहां के लोगों को अब त्वरित स्वास्थ्य सुविधा के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। जलमार्ग से वाटर एंबुलेंस सेवा के तहत यहां बसे ग्रामीण गंगरेल के अथाह पानी से बाहर आएंगे और जल्द से जल्द अस्पताल भी पहुंचेंगे।