CG News: धमतरी में नशे के कारोबार पर बड़ा वार, बिना पर्ची बिक रहा था प्रतिबंधित कोडीन सिरप, सुश्रुत फार्मेसी सील

मक्के के खेत की आड़ में फल-फूल रही थी गांजे की खेती, 686 पौधे जब्त- छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के फरसगांव थाना क्षेत्र में अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां मक्के की फसल के बीच छिपाकर गांजे की खेती किए जाने का खुलासा हुआ है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल 686 गांजा के पौधे बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपये बताई जा रही है। मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है… पूरी खबर पढ़े