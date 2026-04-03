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CG News: धमतरी में नशे के कारोबार पर बड़ा वार, बिना पर्ची बिक रहा था प्रतिबंधित कोडीन सिरप, सुश्रुत फार्मेसी सील

Dhamtari News: धमतरी जिले में प्रतिबंधित कोडीन सिरप के अवैध कारोबार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आमा तालाब रोड स्थित सुश्रुत फार्मेसी को सील कर दिया गया है। जानकारी मिली है कि सिरप बिना डॉक्टर की पर्ची के बेचा जा रहा था।

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धमतरी

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Khyati Parihar

Apr 02, 2026

सुश्रुत फार्मेसी सील (फोटो सोर्स- photo- पत्रिका)

सुश्रुत फार्मेसी सील (फोटो सोर्स- photo- पत्रिका)

CG News: धमतरी जिले में प्रतिबंधित कफ सिरप के जरिए नशाखोरी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आमा तालाब रोड स्थित सुश्रुत फार्मेसी (मेडिकल दुकान) को सील कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। लंबे समय बाद नशे को लेकर इस तरह की कार्रवाई धमतरी पुलिस ने की।

दरअसल कांकेर पुलिस से धमतरी पुलिस को सूचना मिली कि कांकेर में एक युवक से प्रतिबंधित डायनाकॉम कोडिन सिरप मिला है। सूचना में यह भी बताया गया कि उक्त सिरप धमतरी के सुश्रुत मेडिकल से खरीदी गई है। इसके बाद पुलिस ने संयुक्त टीम बनाकर यहां दबिश दी।

बिना डॉक्टरी पर्ची के दिया प्रतिबंधित सिरप

सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी ने बताया कि कांकेर पुलिस से उन्हें इनपुट मिली। हमने एक पाइंटर भेजकर पड़ताल करवाया और पड़ताल की कि मेडिकल में बिना डॉक्टरी पर्चे के यह सिरप दी जा रही या नहीं। पाइंटर को बिना पर्ची के 9-10 बॉटल डायनाकॉम कोडिन सिरप दी गई। इसके बाद कांकेर पुलिस, धमतरी ड्रग इंस्पेक्टर, तहसीलदार, धमतरी पुलिस के सहयोग से संयुक्त कार्रवाई की गई। सुश्रुत मेडिकल ने यह बॉटल कहां से खरीदी इसकी पड़ताल कर रहे हैं। फिलहाल मेडिकल को सील कर आगे की जांच की जा रही है।

कोडीन क्या है?

कोडीन एक तरह का ओपिओइड है, जो खांसी और हल्के से मीडियम दर्द के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेडिकल फील्ड में इसे डॉक्टर की सलाह पर ही इस्तेमाल किया जाता है। ये मुख्य रूप से खांसी को दबाने और दर्द से राहत देने के लिए जाना जाता है। यह ब्रेन के उन हिस्सों को इफेक्ट करता है जो खांसी की प्रोसेस को नियंत्रित करते हैं। कोडीन का जरूरत से ज्यादा या बेवजह इस्तेमाल कई बार बहुत खतरनाक हो जाता है। इसका नशा करने वाले का दिमाग काम करना बंद कर देता है।

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Published on:

02 Apr 2026 06:54 pm

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