6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धमतरी

CG Crime: बारात के दौरान हुआ विवाद, दो युवकों के बीच मारपीट में एक की मौत

CG Crime: मारपीट के बाद युवक की मौत होने की सूचना मिली। अंवरी में सोमवार रात बारात पहुंची थी। इस बीच गांव के रवि और भोला के बीच विवाद हुआ था।

2 min read
Google source verification

धमतरी

image

Love Sonkar

Apr 01, 2026

CG Crime: बारात के दौरान हुआ विवाद, दो युवकों के बीच मारपीट में एक की मौत

CG Crime: धमतरी जिले के बिरेझर पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम अंवरी में सोमवार को बारात पहुंची थी। इस दौरान गांव के रवि बघेल और भोला चेलक के बीच विवाद हो गया। यह विवाद मारपीट में बदल गया। पिटाई से रवि बघेल गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सुबह पुलिस को सूचना मिली जांच में बिरेझर पुलिस और एफएसएल की टीम भी पहुंची। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। विवाद का कारण स्पष्ट नहीं है।

पुलिस ने पंचनामा कर पोस्टमार्टम कार्रवाई में लिया है। एएसपी शैलेन्द्र पांडे ने बताया कि पुलिस को मंगलवार सुबह अंवरी में मारपीट के बाद युवक की मौत होने की सूचना मिली। अंवरी में सोमवार रात बारात पहुंची थी। इस बीच गांव के रवि और भोला के बीच विवाद हुआ था। पुलिस ने हत्या के आरोप में भोला चेलक को गिरफ्तार किया है। इधर घटना से अंवरी में मातम छा गया।

आरोप है कि मारपीट के बाद आरोपी युवक रवि बघेल को घसीटते हुए उसके घर के पास छोड़कर फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल अवस्था में परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद रवि बघेल को मृत घोषित कर दिया।

दुर्गा मंदिर में चाकूबाजी

रायपुर के भाठागांव स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में युवक पर जानलेवा हमला किया। लक्की साहू नाम के युवक ने नाबालिग पर चाकू से हमला किया। पुराने विवाद के चलते चाकू मारा। गाली-गलौज करते हुए जानलेवा हमला किया। युवक की हालत गंभीर, निजी अस्पताल में इलाज जारी है। मंदिर परिसर में लगे कैमरे में पूरी वारदात कैद हुई। आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। पुरानी बस्ती पुलिस तलाश कर रही है।

गोकुल नगर में हाफ मर्डर

रायपुर में तीन दिन पहले टिकरापारा इलाके के सिमरन सिटी में कारोबारी अजय अग्रवाल की हत्या के बाद कल गोकुल नगर में हाफ मर्डर की घटना हुई। घायल अस्पताल में संघर्ष कर रहा है।आवेश खान नाम के युवक पर कासिम ऊर्फ अम्मू ने चाकू से हमला किया। यह हमला पुरानी रंजिश के चलते किया। आवेश उस वक्त घर जा रहा था। यह हमला सरेराह किया। आरोपी अम्मू ने जान लेने के इरादे से सीधे आवेश के सीने पर चाकू मारकर मौके से फरार हो गया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। टिकरापारा पुलिस ने हत्या का प्रयास दर्ज का अपराध दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

01 Apr 2026 02:33 pm

Published on:

01 Apr 2026 02:30 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / CG Crime: बारात के दौरान हुआ विवाद, दो युवकों के बीच मारपीट में एक की मौत

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Accident: शादी से घर लौट रहे युवक की दर्दनाक मौत, वाहन का पहिया शरीर के ऊपर से गुजरा

CG Accident: शादी से घर लौट रहे युवक की दर्दनाक मौत, वाहन का पहिया शरीर के ऊपर से गुजरा
धमतरी

32 गांवों के लिए जीवनरेखा बनी वाटर एंबुलेंस, अब समय पर मिलेगी इलाज की सुविधा

Water Ambulance Service: 32 गांवों के लिए जीवनरेखा बनी वाटर एंबुलेंस, अब समय पर मिलेगी इलाज की सुविधा(photo-patrika)
धमतरी

Gangrel Dam Water Ambulance: गंगरेल बांध में पहली बार शुरू हुई वाटर एंबुलेंस सेवा, जल्द जारी होगा टोल-फ्री नंबर

वाटर एंबुलेंस सेवा (photo source- Patrika)
धमतरी

CG Murder Case: पति ने गला घोंटकर की थी नवविवाहिता की हत्या, मां ने साक्ष्य छिपाने की कोशिश, दोनों गिरफ्तार

आरोपी पति और सास गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
धमतरी

CG Accident: धमतरी में दर्दनाक हादसा, पेड़ से टकराई अनियंत्रित बाइक, एक की मौत दूसरा गंभीर

CG Accident: धमतरी में दर्दनाक हादसा, पेड़ से टकराई अनियंत्रित बाइक, एक की मौत दूसरा गंभीर
धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.