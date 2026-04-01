Suicide Case: दो लोगों ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, शौचालय के पास लटका मिला शव

धमतरी शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कांटा तालाब स्थित सुभाष नगर में रविवार शाम उस वक्त सनसनी फैल गई, जब 17 वर्षीय नाबालिग ने लगभग 50 फीट ऊंची पानी की टंकी से छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मृत नाबालिग की पहचान रानू उर्फ रागिनी श्रीवास्तव (17 वर्ष) निवासी सुभाष नगर के रूप में हुई है। छलांग लगाने के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं।