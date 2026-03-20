CG News: अवैध पानी पाउच निर्माण का भंडाफोड़, 400 पैकेट जब्त… ‘ओशिनो’ ब्रांड पर बिक्री-भंडारण प्रतिबंध

CG News: भीषण गर्मी की दस्तक के साथ ही ठंडे पानी के नाम पर जनता की सेहत से खिलवाड़ शुरू हो गया है। जिले के विभिन्न दुकानों में बिना एक्सपायरी डेट और बैच नंबर वाली पानी पाउच, बोतल बंद पानी बेची जा रहा है। लोगों की सेहत को लेकर धमतरी खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। ओशिनो ब्रांड के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के विक्रय और भंडारण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।