CG News: परीक्षा का बना मजाक, 5वीं और 8वीं का पेपर सवा घंटे लेट, फोटोकॉपी की मदद से लिया पेपर

CG News: प्रदेश में 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं को 'केन्द्रीयकृत पैटर्न' पर कराकर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के बड़े-बड़े दावे मंगलवार को कुरुद ब्लॉक में तार-तार हो गए। महीनों पहले तैयारी पूरी होने का दंभ भरने वाले शिक्षा विभाग की पोल तब खुली, जब सुबह 9 बजे शुरू होने वाला 8वीं अंग्रेजी का पेपर सवा घंटे की देरी से 10.15 बजे शुरू हो सका। इस दौरान मासूम परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और विभाग 'पर्चे' जुटाने में उलझा रहा।