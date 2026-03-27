CG Crime News: 8.39 लाख का बारदाना घोटाला उजागर, 33 हजार से ज्यादा बोरियों की हेराफेरी, पुलिस ने दो आरोपियों को दबोचा

CG Crime News: जशपुर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस से जुड़े बारदानों, जूट की बोरियों के बड़े गबन का मामला उजागर हुआ है। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी रिजवान अली और बारदानों के खरीदार सुधीर साहू को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपियों ने 33 हजार 850 नग पीडीएस बारदानों का गबन किया, जिनकी कुल कीमत 8 लाख 39 हजार 500 रुपए आंकी गई है। मामला थाना कांसाबेल क्षेत्र का है, जहां जिला विपणन अधिकारी की रिपोर्ट पर पुलिस ने भादवि की धारा 408, 420 और 411 के तहत अपराध दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू की थी।