Hanuman Jayanti 2026: धमतरी के 3 प्रमुख हनुमान मंदिर, जहां पूरी होती है हर मनोकामना, साथ पूजे जाते हैं हनुमान-गणेश

श्रीराम जानकी मठ मंदिर भी अपने आप में इतिहास को समेटे हुआ है। मंदिर के पुजारी महंत हनुवंशदास वैष्णव बताते हैं कि मंदिर की सेवा करते यह उनकी ९वीं पीढ़ी है। यहां हनुमानजी स्वयंभू है। दक्षिणमुखी होने के साथ ही हनुमान जी की यह एक ऐसी प्रतिमा है, जो अपने आप में अद़्भूत है। हनुमानजी के अपने बांए पैर में शनिदेव और दाएं पैर में मकरध्वज को दबाए हुए हैं। दोंनो भुजाओं में सर्पों का बाजू बंध हैं। जनेऊ के रूप में सर्प धारण किए हुए हैं। रामानंदी तिलक के साथ यहां हनुमानजी प्रत्यक्ष रूप से विराजमान हैं।