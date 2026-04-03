CG Accident: धमतरी में दर्दनाक हादसा, पेड़ से टकराई अनियंत्रित बाइक, एक की मौत दूसरा गंभीर

CG Accident: धमतरी में वाहनों की स्पीड पर अंकुश नहीं होने से सडक़ दुर्घटनाओं का सिलसिला जारी है। बुधवार देर शाम पोटियाडीह के पास एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। इस घटना में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है।