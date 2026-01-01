हड़ताल के बाद स्वास्थ्य विभाग का बड़ा फैसला, डॉक्टरों समेत प्रदेश के कुल 25 NHM कर्मचारियों की बहाली

असल में, कुछ महीने पहले NHM कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर पूरे राज्य में हड़ताल की थी। सरकार ने इस आंदोलन को लीड कर रहे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया और दुर्ग जिले के दो डॉक्टरों समेत पूरे राज्य के 25 NHM कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। तब से निकाले गए कर्मचारी और उनके संगठन अपनी नौकरी वापस लेने की मांग कर रहे हैं।