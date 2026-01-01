1 जनवरी 2026,

गुरुवार

रायपुर

हड़ताल के बाद स्वास्थ्य विभाग का बड़ा फैसला, डॉक्टरों समेत प्रदेश के कुल 25 NHM कर्मचारियों की बहाली

NHM Workers Rejoining: छत्तीसगढ़ में NHM हड़ताल के दौरान बर्खास्त किए गए कर्मचारियों को 3 महीने बाद राहत मिली है। दुर्ग जिले के दो डॉक्टरों समेत प्रदेश के कुल 25 NHM वर्कर्स की बहाली हुई।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 01, 2026

प्रदेश में 24 कर्मचारियों को राहत (photo source- Patrika)

प्रदेश में 24 कर्मचारियों को राहत (photo source- Patrika)

NHM Workers Rejoining: राज्य में नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) के तहत काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स की हड़ताल के दौरान निकाले गए कर्मचारियों को आखिरकार वापस ले लिया गया है। दुर्ग जिले के दो डॉक्टरों समेत पूरे राज्य के कुल 25 NHM वर्कर्स को वापस ले लिया गया है।

बुधवार को दुर्ग जिले के दोनों डॉक्टर्स CMHO ऑफिस पहुंचे और फॉर्मल तौर पर जॉइन कर लिया। जिले के निकाले गए डॉक्टरों में डॉ. आलोक शर्मा और डॉ. संजीव दुबे शामिल हैं। दोनों ने चीफ मेडिकल-हेल्थ ऑफिसर (CMHO) दुर्ग डॉ. मिथलेश चौधरी के सामने अपनी जॉइनिंग दी।

NHM Workers Rejoining: प्रदेशभर में हुआ था आंदोलन

असल में, कुछ महीने पहले NHM कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर पूरे राज्य में हड़ताल की थी। सरकार ने इस आंदोलन को लीड कर रहे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया और दुर्ग जिले के दो डॉक्टरों समेत पूरे राज्य के 25 NHM कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। तब से निकाले गए कर्मचारी और उनके संगठन अपनी नौकरी वापस लेने की मांग कर रहे हैं।

इस वजह से उठाया गया था कदम

कर्मचारियों का कहना था कि सरकार ने जल्द बहाली का आश्वासन दिया था। इस संबंध में कैबिनेट की दो बैठकें भी हुईं, लेकिन इसके बावजूद बहाली का फैसला नहीं हो सका। पहले दावा किया गया था कि दिवाली से पहले बहाली कर दी जाएगी, लेकिन समय बीतने के बावजूद निर्णय नहीं होने से कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती गई।

बहाली में देरी को लेकर एनएचएम कर्मियों ने फिर आंदोलन और लंबी हड़ताल की चेतावनी दी थी, जिससे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने की आशंका थी। बढ़ते असंतोष को देखते हुए आखिरकार सरकार ने कदम उठाया।

NHM Workers Rejoining: इन जिलों में हुई एनएचएम कर्मियों की बहाली

बालोद: दिनेश चंद्र बर्कवाल,

बलौदाबाजार: डॉ. रविशंकर दीक्षित, हेमंत कुमार सिन्हा, कौशलेश तिवारी

बेमेतरा: पूनन दास

बिलासपुर: प्रफुल्ल कुमार, श्याम मोहन दुबे

दंतेवाड़ा: भूपेंद्र कुमार साहू, सूरज सिंह

गरियाबंद: लंबोदर प्रसाद महतो, अमृत राव भोंसले

जांजगीर: डॉ. अमित कुमार मिरी, डॉ. कार्तिक राम बघेल

कांकेर: दीपक कुमार वर्मा, देवकुमार सरस्वत, डॉ. उपासना खरे

कवर्धा: शशिकांत शर्मा, भास्कर देवांगन

मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी: संतोष कुमार चंदेल

नारायणपुर: प्रदीप देवांगन

रायगढ़: वैभव डिडोडिया, शकुंतला एक्का

सुकमा: डॉ. वेद प्रकाश साहू

Published on:

01 Jan 2026 05:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / हड़ताल के बाद स्वास्थ्य विभाग का बड़ा फैसला, डॉक्टरों समेत प्रदेश के कुल 25 NHM कर्मचारियों की बहाली

